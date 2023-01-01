TTNET’in liderleri

TTNET Yönetim Destek Kıdemli Direktörü Hasan Kaya; TTNET’in geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediği ‘netgelecek Kariyer Programı’nın ikinci döneminin tamamlandığını açıkladı.

2 bini aşkın başvuru alan ve 30 öğrencinin TTNET’te istedikleri birimlerde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı program sonunda; şirket içi değerlendirmeler ve öğrencilerin ekip olarak hazırladığı projeler sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 14 aday, TTNET’in pazarlama, teknoloji ve İK departmanlarında işbaşı yaptı.