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TTNET’in liderleri

TTNET Yönetim Destek Kıdemli Direktörü Hasan Kaya; TTNET’in geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediği ‘netgelecek Kariyer Programı’nın ikinci döneminin tamamlandığını açıkladı.

2 bini aşkın başvuru alan ve 30 öğrencinin TTNET’te istedikleri birimlerde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı program sonunda; şirket içi değerlendirmeler ve öğrencilerin ekip olarak hazırladığı projeler sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 14 aday, TTNET’in pazarlama, teknoloji ve İK departmanlarında işbaşı yaptı.

 

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