TTNET’ten girişimcilere bir destek daha

Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan...

TTNET girişimcilik alanında yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına destek olmak amacıyla girişimcilere sunduğu desteklere ‘Liderlik ve Girişimcilik Programı’ ile bir yenisini ekledi. TTNET ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçecek olan Liderlik ve Girişimcilik Programı’nda, girişimci ve yönetici adayları iş hayatının inceliklerini ünlü CEO’lardan öğrenecek. Program’a, Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan, Türk Hava Yolları CEO’su Temel Kotil, Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, ALJ Holding CEO’su Ali Haydar Bozkurt, TTNET CEO’su Abdullah Orkun Kaya, Deloitte Academy’den Fazıl Oral ve Boğaziçi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof.Dr. Ayşegül Toker katılacaklar.