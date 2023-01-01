Tüm çözümler Dell’de

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru:

"BT altyapılarını yenileyen şirketlerin ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tek bir üreticiden alma eğilimi olduğunu gördüklerini” söyledi. Duru buradan hareketle; “Özellikle BT bütçelerinden en yüksek verimi almak isteyen müşteriler için, tedarikçi sadakati de önemli bir konu. Dell olarak bu ihtiyaçlara yönelik esnek çözümler sunmak için çalışıyoruz. Uçtan uca bir ürün ve çözüm sağlayıcı olarak, müşterilerimize ihtiyaçları olanı, en kısa sürede, en düşük fiyat ve mümkün olan en yüksek verimle sunabiliyoruz” dedi.