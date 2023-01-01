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Türk Hava Yolları’nda teknolojik dönüşüm

Dünyanın en saygın ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor” diyerek çalışmanın stratejik önemine dikkat çekti.



Cityscape’e katılan havayolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları’nda hayata geçirilen SAP projesinin ilk aşaması tamamlandı.  Projeyle birlikte Türk Hava Yolları’nın operasyonel verimliliğinde artış sağlanırken, kurumun küresel boyuttaki iş süreçleri hızlanacak.  Proje, Türk Hava Yolları’nın  150 çalışanı  ve 10 ülkeden 100’ün üzerinde  SAP danışmanından oluşan 250 kişilik uluslararası bir ekip tarafından hayata geçirildi.

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