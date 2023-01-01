Türk Telekom, “BİZ” ve esnaf

Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarca, önümüzdeki dönemde esnaf için yeni kampanyalar düzenleneceğinin müjdesini verdi.





Akarca, “Tüm teknolojik ihtiyaçlarını da karşılayarak esnafın işine odaklanmasını sağlayan ve büyümelerine katkıda bulunan ‘BİZ’ markası ile sundukları hizmetin iletişim ihtiyaçlarını tek noktadan çözmenin yanısıra sigortadan güvenlik paketlerine, sıcaklık ve nem ölçüm hizmetlerine, işlerini geliştirmeye yönelik Hediye SMS ve web siteleri gibi çeşitli kampanyalarla esnafa destek verdiklerini” söyledi.