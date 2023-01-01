Türk Telekom: ‘Eczanen Burada’

‘Eczanen Burada’ servisi ile en yakın eczanenin bilgilerine ücretsiz olarak anında ulaşılabiliyor.





Türk Telekom’un hizmete sunduğu Türk Telekom ‘Eczanen Burada’ servisi ile en yakın eczanenin bilgilerine ücretsiz olarak anında ulaşılabiliyor. Servisi kullanan Türk Telekom müşterileri 2 km’lik alan içerisindeki üye eczanelerin adres ve telefon bilgilerine erişiyor. Müşteriler, mesai bitiminden sonra ve hafta sonu/tatil günlerinde ise en yakın nöbetçi eczaneye yönlendiriliyor.