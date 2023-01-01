Türk Telekom ‘Ev’inizi taşıyor

Türk Telekom, hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerine bir yenisini ekledi; ‘Pratik Taşınma Programı’ ile evini taşımak isteyen tüm Türk Telekom müşterileri, bu hizmeti çok uygun koşullarla Türk Telekom üzerinden alabiliyor.

Program, eşya nakliyesinin yanı sıra su, elektrik, doğalgaz aboneliklerinin nakil işlemleri ve taşınma sırasında gerek duyulacak diğer tüm hizmetleri de uygun koşullarla sunuyor. Yapılacak iş; Türk Telekom’un ‘Pratik Taşınma Programı’, çağrı merkezine (444 NKL 4 - 444 655 4) tek bir arama ile başvurmak.