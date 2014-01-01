Türk Telekom FT ETNO 2014 CEO Zirvesi’nde

"Yeni Dijital Gündem-Bir Avrupa Rönesansı’na Doğru”

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan Financial Times ve ETNO (Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği) tarafından düzenlenen 2014 CEO Zirvesi’nde “Yeni Dijital Gündem-Bir Avrupa Rönesansı’na Doğru” başlıklı panele katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada, hayatı değiştiren internet ekosistemindeki ilerlemelerin altını çizen Aslan, network operatörleri ile internet hizmeti ve içerik sağlayıcıların hem ağların daha verimli kullanılması, hem de yeni dijital dünyada iş fırsatı için yenilikçi ve “teşvike uyumlu” iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Rami Aslan, sektörün adil bir sistem yaratabilmek için yeni ve sürdürülebilir modellere ihtiyacı olduğuna da işaret etti.