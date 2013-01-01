Türk Telekom Grubu istikrarlı büyüdü

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan...

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan kurumun 2013 yılı finansal ve operasyonel performansını açıkladı. Grubun gelirleri hem sabit hem de mobil tarafta artış göstererek 13.2 milyar TL’ye ulaşırken konsolide bazda Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2013 yılında finansal başarı müşteri sayısındaki artış ile desteklendi. Genişbant müşteri sayısı yıllık net 300 bin artışla 7.3 milyon olurken, fiber abone sayısındaki artış ivme kazanarak 624 bine ulaştı. Mobil segmentte ise, kazanılan 1 milyon net yeni müşteri ile toplam mobil abone sayısı 14.5 milyon oldu.