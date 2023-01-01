Türk Telekom Spor Olimpiyatları

Türk Telekom Spor Olimpiyatları’nda; basketbolda Avea,...





Türkiye’nin 81 ilindeki Türk Telekom çalışanları, Türk Telekom tesislerinde düzenlenen spor şöleninde bir araya geldi. Yaklaşık 5 bin çalışanın katıldığı Türk Telekom Spor Olimpiyatları, Ankara’da yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. Finalde; futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç branşlarında 762 sporcudan oluşan 112 takım, zirve için yarıştı. Türk Telekom Spor Olimpiyatları’nda; basketbolda Avea, futbolda İstanbul 2 Bölge Müdürlüğü, voleybol bayanlarda Anadolu Merkez 1 Bölge Müdürlüğü, erkeklerde ise Avea, teniste Innova, masa tenisinde Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve satrançta İstanbul 1 Bölge Müdürlüğü takımları şampiyon olup kupalarını aldı.