Türk Telekom ve Teradata işbirliği ile büyük kurumsal ‘veri ambarı’

Teradata Türkiye tarafından Türk Telekom için hayata geçirilen kurumsal veri ambarı projesinde ilk faz başarılı bir şekilde tamamlandı.





Teradata Türkiye tarafından Türk Telekom için hayata geçirilen kurumsal veri ambarı projesinde ilk faz başarılı bir şekilde tamamlandı. Türk Telekom’da görev yapan kullanıcıların 16 milyondan fazla abonenin verilerine ulaşma süresi saatlerden dakikalar boyutuna indi.

Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın, “Proje kapsamında, Türk Telekom’un mevcut karar destek sisteminin yeni bir platforma taşınmasına başlandı” dedi. Türk Telekom Veri Ambarı ve İş Zekası Grup Müdürü Mete Kısacık ise, birden fazla ortamda tutulan verinin kirliliğinin arttığını, birinci adım ile bütün veri ambarı bileşenleri ve süreçleri Teradata ortamına taşıdıklarını söyledi.