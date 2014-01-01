Türk Telekom’un 2014 finansal performansı

İletişim teknolojileri grubu Türk Telekom, 2014 yılsonu operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı.

Grup, 2014 yılı finansal performansına ilişkin tüm beklentilerini gerçekleştirdi. Konsolide gelirler, yıllık yüzde 3.7 artış göstererek 13.6 milyar TL’ye yükseldi. Konsolide bazda Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 5 milyar TL’yi aştı. Yatırım harcamaları 2.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom CEO’su Rami Aslan 2014 yılsonu sonuçlarını açıkladı: “Türk Telekom Grubu 2014’ü, sağlam operasyonel ve finansal sonuçlar elde ederek ve önemli organizasyonel değişiklikler yaparak tamamladı. Operasyonel olarak mobil ve geniş bantta müşteri tabanımızı genişletmeye devam ederken sabit sesteki kaybı da azalttık. Finansal olarak yatırımcılarımız ile paylaştığımız üç ana beklentiyi de (Gelir, FAVÖK ve yatırım gideri) gerçekleştirdik. Organizasyon tarafında ise destek fonksiyonlarımızı birleştirerek ve bireysel ve kurumsal iş birimleri yaratarak fonksiyonel entegrasyonumuzu tamamladık.”