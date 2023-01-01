Türk Telekom’un online hizmetlerinde “parmak izi” teknolojisi

Türk Telekom Online Hizmet Merkezi (OHM), müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Türk Telekom müşterileri, parmak izi (Touch ID) özellikli iPhone cihazları üzerinden Online Hizmet Merkezi’ne sadece parmak izi kullanarak giriş yapabiliyor. Uygulama, Apple Store’dan kolayca indirilebiliyor. Kişiye özel ve unutma riski olmayan parmak izi ile giriş teknolojisinin, müşterilerine güvenliğin yanısıra daha birçok kolaylık sağladığını aktaran TTNET Bireysel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat, “Yakın dönemde en büyük hedefimiz; Türk Telekom Grubu müşterilerini, ortak bakış açısı ile hazırlanmış rekabette fark yaratacak yeni mobil içeriklerle buluştururken, sektörün en yenilikçi uygulamaları ile müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaktır” dedi.