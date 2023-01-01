Türk yazılımcılar Tayland’da

True ile uzun vadeli bir iş ortaklığı anlaşması imzaladı.





Yazılım sektöründe kapsamlı ve yüksek katma değerli mobil, e-ticaret ve operasyon çözümleri sunan Parkyeri, 20 milyon abonesiyle Tayland mobil iletişim pazarının yüzde 25’ini elinde tutan True ile uzun vadeli bir iş ortaklığı anlaşması imzaladı. Buna göre Parkyeri, True’nun abonelerine sunacağı dijitalpazarlama servislerini içeren çok fonksiyonlu bir katma değerli servis altyapısı geliştirecek. Parkyeri Genel Müdürü Giray Pultar, amaçlarının sadece Parkyeri markasını değil; yerli yazılım gücünü de Uzak Doğu’ya taşımak olduğunu kaydetti.