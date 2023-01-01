Turkcell ‘Akıllı Şirket’ turunda

Geçen yıl 10 bin kilometre yol yaparak 5000’in üzerinde kurumsal müşteri ile buluşan Turkcell, bu yıl da birçok Anadolu ilinde etkinliler düzenleyerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlere teknolojiyle fark yaratma fırsatlarını anlatacak.





“Akıllı Şirket” turunda bu sene ilk durak Şanlıurfa oldu. Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş “‘Akıllı Şirket’ vizyonu doğrultusunda teknolojik çözümleri iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlere proje ve müşteri yöneticisi uzmanlarla ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.