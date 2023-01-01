Turkcell enerji cimrisi

Turkcell, rüzgar türbini ve şebeke elektriğinin dönüşümlü olarak kullanılmasına olanak veren hibrit iletişim





Turkcell, rüzgar türbini ve şebeke elektriğinin dönüşümlü olarak kullanılmasına olanak veren hibrit iletişim üniteleri ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı 25 noktaya kurduğu güneş ve rüzgar enerjili iletişim ünitelerine ek olarak şebekesinde yaptığı diğer tasarruf çalışmaları sayesinde yılda, 27 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer 69 milyon kWh’i aşan tasarruf sağladı. Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Turkcell’in çevreci sistemlere yatırımlarını sürdüreceğini” belirtti.

