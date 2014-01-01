Turkcell, Mixx Awards Türkiye 2014’te ödülleri topladı
Dijital pazarlama iletişiminin sonuç odaklı, hesap verebilir yapısını yenilikçilik ve yaratıcılıkla harmanlayan Mixx Awards Türkiye 2014 Ödül Töreni’nde yılın en başarılı dijital kampanyaları ödüllendirildi.
Kazananlar, yarışmanın uluslararası ayağı Mixx Europe 2015'e katılmaya hak kazandı. Turkcell, Markalı Mobil Aplikasyonlar kategorisinde Altın Mixx, Bronz Mixx, Ev-Dışı Dijital kategorisinde Altın Mixx, Online Reklam Filmleri kategorisinde Bronz Mixx, Mobil Marka Destinasyon Siteleri ve Mobil Mikrositeler kategorisinde Gümüş Mixx, Veriden Esinlenen Yaratıcılık kategorisinde Altın Mixx aldı.