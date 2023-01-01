Turkcell Platinum’un ayrıcalıkları

Turkcell Platinum’un ayrıcalıklarından artık kurumsal hat sahipleri de faydalanacak.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Hayata konfor katan uygulamalarıyla fark yaratan Turkcell Platinum’u kısa bir süre önce müşterilerimizin yoğun iletişim ihtiyaçlarını dikkate alarak yenilemiştik. Şimdi sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlere en çok ihtiyaç duyan kesimlerden olan kurumsal müşterilerimiz için de Platinum dünyasının kapılarını açtık” dedi.