Turkcell Superonline:

Operasyonel Mükemmellik Programı

Turkcell Superonline, kendi altyapısına sahip yenilikçi telekom operatörü olma hedefi kapsamında müşteri sayısını 570 bine çıkarmasının ardından hem sürdürülebilir müşteri memnuniyetini hem de verimlilik artışını amaçlayan Operasyonel Mükemmellik Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında, Turkcell ve Turkcell Superonline çalışanlarının yürüttüğü 38 proje bir yıl içinde tamamlandı. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu program müşterilerimize kesintisiz hizmet sunma hedefimize büyük katkı sağlayacak” dedi.