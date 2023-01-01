Turkcell Superonline

1.8 milyon haneye fiber ağla ulaştı

Turkcell Superonline, fiber yatırımlarına paralel olarak sürdürdüğü başarılı performansının sonucunda, 2014 yılı ilk çeyrek sonunda gelirlerinde yüzde 38; AVFÖK’ünde ise yüzde 34 artış kaydetti. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, “Grup dışı gelirlerin payının yüzde 77’ye yükselmesiyle birlikte sağlıklı gelir kompozisyonu daha da güçlendi. 6’ncı yılımızda iyiden mükemmele bir yolculuk olarak tanımladığımız yeni bir dönemin içerisindeyiz. Bu yolculukta güçlü ve sürdürülebilir finansal yapımız en önemli değerlerimiz arasında yer alıyor” dedi.