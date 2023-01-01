Turkcell Superonline “ışık hızında

Turkcell Superonline 5 yılda 1.8 milyar TL yatırım yaptı





Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliği yaptığı bir toplantıda, şirketin bireysel ve kurumsal segmentlerde 5 yılda elde ettiği başarının yanı sıra, Türkiye’yi küresel telekom ağının kesişim merkezi haline getirmek amacıyla üstlendiği rol ele alındı. Geçen 5 yıl değerlendirmesinde şu vurgular öne çıktı: Turkcell Superonline 5 yılda 1.8 milyar TL yatırım yaptı, abone sayısını 38 kattan fazla artırarak 425 bine çıkardı, yüzde 66’lık abone payıyla fiber internet pazarının lideri oldu. 31 bin kilometrenin üzerinde güçlü bir fiberoptik şebekesi kuran Turkcell Superonline 5. yılını 2013 boyunca çeşitli kampanya, etkinlik ve sürprizlerle kutlayacak.