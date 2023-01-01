Turkcell Superonline: Turbo Buton hızı

Fiber internette Türkiye’nin en hızlısı Turkcell Superonline, Turbo Buton uygulamasını başlattı.

Turbo Buton ile fiber internet aboneleri, ekonomik fiyata, hangi paketi kullanıyor olursa olsun ihtiyaç duydukları anda hızlarını ayda 3 kere, 1 günlüğüne 100 Mbps’e kadar yükseltebiliyorlar. Hizmet almak için “TURBO” yazıp 0532 752 20 00’a bir SMS atılıyor, Online İşlem Merkezi’ne giriliyor.