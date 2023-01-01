Turkcell Superonline ve Telekom Austria Grup işbirliği

Turkcell Superonline ve Telekom Austria Grup, İstanbul’da konumlanan MPLS POP noktası için el sıkıştı.

Telekom Austria’nın MPLS POP’unun Turkcell Superonline veri merkezinde barındırılmasını öngören anlaşma, yerel ve küresel şirketlerin erişim ihtiyaçlarına yeni bir seçenek sunuyor. Superonline Operatör İlişkileri ve Toptan Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdem, küresel oyuncuların Türkiye’ye yatırım yapmasının önemini vurguladı. Telekom Austria Grup Toptan Satış Direktörü Sefan Amon ise “Rotamız müşterilerimiz için küresel bağlantılar sunmak yönünde” diye konuştu.