Turkcell Superonline’ın fiber ağı 1.9 milyon hanede

Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan’ın açıkladığına göre; bir önceki yılın aynı dönemine göre, 2014 yılı ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 39 artıran ve grup dışı gelirlerinin oranı yüzde 78’e ulaşan Turkcell Superonline, Turkcell Grubu’nun büyümesinde itici güç oldu.

Turkcell Superonline ikinci çeyrekte 309 milyon TL gelir elde etti. Erkan, “Fiber optik altyapı üzerinde 4G’nin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Turkcell Grubu’na katkımız daha da artacak” dedi.