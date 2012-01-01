Turkcell Superonline’ın hızı

Dünya üzerinde 70’den fazla ülkede hizmet veren ve internet istatistik ve raporları sunan Akamai firmasının 2012 Yılı 4. Çeyreği için hazırladığı İnternet Durum Raporu yayınlandı.





Buna göre, Turkcell Superonline dünyanın internette en hızlı ilk 10 ülkesinden çok daha hızlı. İnternet hızı ortalaması 18 Mbps olan Turkcell Superonline, 14 Mbps ile en hızlı ortalamaya sahip Güney Kore’nin bile önünde yer alıyor. Turkcell Superonline, 2,9 Mbps olan dünya ortalama internet hızının ise yaklaşık 6 kat üzerinde bir hız ortalaması sunuyor.