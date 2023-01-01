Turkcell teknolojiyle sanatı buluşturdu

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi ve Turkcell, Türkiye’de modern müzecilik anlayışını ileri taşımayı hedefleyen işbirliği için biraraya geldi.

İmza töreni, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in katılımıyla gerçekleşti. İşbirliği kapsamının açıklandığı toplantıda aynı zamanda müze için geliştirilen uygulama da sanatseverlere tanıtıldı. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Turkcell olarak hedefimiz her zaman, hayatımızı teknolojiyle kolaylaştırmak oldu. Bunu sanat ve spor alanlarında da başarmak için yıllardır işbirliklerine imza atıyor, yatırımlar yapıyoruz” dedi.