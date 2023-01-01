Turkcell’den ‘iş kurduran’ fırsatlar

Turkcell, iş dünyasına yeni adım atan şirketler için “İşini Turkcell’le Kur” hizmeti sunuyor.

Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş’ın verdiği bilgiye göre; İşini Turkcell’le Kur hizmeti ile tek seferde çeşitli ihtiyaçları karşılayan paketler sunuluyor. Bu başlık altında İlk Adım Paketi ve Yeni Müşteri Paketi yer alıyor. İlk Adım Paketi ile tüm temel iletişim ihtiyaçları karşılanırken Yeni Müşteri Paketi de pazarlama alanında hızla ilerlemeyi sağlıyor.