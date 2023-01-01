Turkcell’den KOBİ’lere Kampanya Sihirbazı

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül,...





Turkcell Kampanya Sihirbazı ile KOBİ’ler artık müşterilerine, Turkcell’den “konuşma, mesajlaşma ve internet paketleri” hediye edebiliyor. 5 adımda kampanya yapabilmeye imkân tanıyan self-servis platform sayesinde yeni müşteri kazanmak ve satışları artırmak kolaylaşıyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, “KOBİ’lere kendi kampanyalarını yapmalarını sağlayan platformumuz Turkcell Kampanya Sihirbazı ile herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan sadece birkaç adımda farklı kampanyalar oluşturmak mümkün” diyor. Kampanya için kredi kartı yetiyor ve hediyeler hemen müşterinin cebine aktarılıyor.