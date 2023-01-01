Turkcell’den “Paket Aşımında Yüksek Fatura Derdine Son”

Turkcell, iletişimde kullanıcı açısından büyük önem taşıyan bir yeniliği hayata geçirdi ve paket aşımında yüksek fatura problemini çözdü.

Bundan böyle Turkcell’lilerin paketleri bittiğinde aşım çözümü otomatik devreye girecek ve paket aşımında, yüksek fatura tarih olacak. Turkcell Aşım Çözümü ile paket bitiminden sonra her 30 dakika için 3TL ödenecek. İlk kez ve sadece Turkcell tarafından sunulan çözümden Turkcell bireysel faturalı hat sahipleri yararlanıyor.