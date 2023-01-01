Turkcell'den Yepyeni bir mobil uygulama

Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Turkcell’in kurumsal müşterileri için yepyeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı.

Türkiye’de bir ilk olan “İşte Mobilim” uygulaması ile çalışanlar cep telefonlarından şirketleriyle ilgili bilgilere anında erişebiliyor. Uygulama sayesinde şirketler çalışanlarıyla etkin iletişim kurarken, çalışanlar da iş süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran uygulamalara akıllı telefonlarından rahatlıkla ulaşabiliyor.