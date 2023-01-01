Turkcell’liye yurtdışında 4G hızı

Turkcell kullanıcıları artık iş veya tatil amaçlı yurtdışı seyahatlerinde 4G teknolojisiyle iletişimin avantajını yaşıyor.

Bundan böyle Turkcellliler Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Suudi Arabistan’da, herhangi bir ücret farkı ödemeden 4G hızında iletişim sağlayabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, “Turkcell’in ülkemizde sunduğu mobil internet hızı ve kalitesi, Avrupa ve ABD standartlarının üzerinde. Yani bugün 3G’de ‘üç taşıyıcı’ teknolojisine sahip bir Turkcellli, bilgiye erişimde bir 4G kullanıcısı kadar hızlı olabiliyor. Biz, müşterilerimizin alışkın olduğu bu hızı yurtdışında da yaşayabilmelerini istedik. Artık Turkcellliler yalnızca yurtiçinde değil yurtdışında da en hızlı internete erişebilecek” diye konuştu.