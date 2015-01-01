Türkiye Finans, 2015’e yeni sukuk ihracı ile başladı

Türkiye Finans, iştiraki TFKB Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile kurumsal bir müşterisi adına kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

İşlem, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilen 71 milyon TL tutarında, 5 yıl vadeli ve 3 ayda bir kira ödemeli yapıldı. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankasıyız ve bu konumumuzu yeni ihraçlarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.