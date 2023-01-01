Türkiye Finans Faaliyet Raporu’na ödül
Katılım bankacılığının yükselen markası Türkiye Finans’ın 2011 Faaliyet Raporu, ABD merkezli Creativity International Awards tarafından ödüllendirildi.
Katılım bankacılığının yükselen markası Türkiye Finans’ın 2011 Faaliyet Raporu, ABD merkezli Creativity International Awards tarafından ödüllendirildi. 34 ülkeden bini aşkın kurumun katıldığı seçkin yarışmada Türkiye Finans, müşteri odaklı yaklaşımını ve teknolojik dönüşüm sürecini raporda ön plana çıkartarak gümüş ödüle layık görüldü.