Türkiye Finans’a 6 Ödül

Katılım bankası Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, şirketin 2013 Faaliyet Raporu’nun 2013 Vision Awards’dan 6 farklı dalda ödül kazandığını duyurdu.

2013 Faaliyet Raporu ile Türkiye Finans; Ticari Banka Faaliyet Raporları kategorisinde Altın Ödül ve En İyi Faaliyet Raporu - Mali Bilgilerin Sunumu kategorisinde Bronz Ödül’ün yanısıra “Türkiye’nin En İyi 20 Faaliyet Raporu’ndan biri”, “Dünyanın En İyi 100 Faaliyet Raporu’ndan Biri” (88.), “Avrupa, Orta Asya, Afrika Bölgesinin En İyi 80 Faaliyet Raporu’ndan Biri”(30.) ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Türkiye Finans, 2013 İnteraktif (Web) Faaliyet Raporu ile Faaliyet Raporları Genel kategorisinde Altın Ödül’e de layık görüldü.