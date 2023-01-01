Türkiye Finans’a Tier III işletim sertifikası

Veri merkezleri konusunda dünya çapında en önemli sertifikalardan biri olan Tier III Design sertifikasını alan Türkiye Finans, bu sertifikaya ek olarak şimdi de Tier III Constructed Facility işletim sertifikasını aldı.

Uptime Institute tarafından yapılan detaylı testler ve incelemelerin sonucunda Türkiye Finans Tier III düzeyinde yedeklilik ve kesintisiz çalışma standartlarını desteklediğini belgeledi. Türkiye Finans Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, “Veri Merkezimize 10 milyon doların üzerinde bir altyapı yatırımı yaptık. Veri Merkezimiz, yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi görüyor” dedi.