Türkiye Finans’tan ‘Altın Teklif’

Türkiye Finans Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar “Türkiye Finans olarak 2014-2015 yılı planlarımız çerçevesinde ‘Türkiye Finans Gram Altın’ gibi yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra mevcut ürün ve hizmetlerimizin yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu doğrultuda birikimlerini altın olarak değerlendiren tüm yatırımcıları Bankamız şubelerinde kaliteli hizmet almaya davet ediyoruz” diye konuştu. Bu bağlamda Türkiye Finans’ın tüm şubeleri aracılığıyla 1 gramdan 100 grama kadar, logolu, güvenlikli ve ambalajlı altın alım satım işlemlerine başladığı da duyuruldu.