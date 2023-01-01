Türkiye Finans’tan ihtiyaç finansmanı

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Türkiye Finans Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar ve MasterCard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Mete Güney bankanın, katılım bankacılığında bir ilk olan “Finansör” marka ürününü tanıttılar.





MasterCard ile birlikte geliştirilen ‘Finansör’le tüketiciler, ihtiyaç finansmanlarını bir banka kartı aracılığıyla kolaylıkla kullanabiliyor. Türkiye Finans bireysel bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar “Tüketicilerin yüksek tutarlı acil ihtiyaçları için geliştirdiğimiz Finansör ideal bir seçenek olacak” dedi.