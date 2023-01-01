Türkiye Finans’tan Sukuk ihracı

Türkiye Finans’ın uluslararası Sukuk (faizsiz bono) ihracı global yatırımcılardan büyük ilgi gördü.





HSBC, Citigroup, NCB Capital ve Noor Islamic Bank'ı yetkilendiren Türkiye Finans, Türkiye’de düzenlenen en büyük yurtdışı Sukuk ihracına imza attı. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Dünya sermaye piyasalarında artarak devam eden Sukuk ihraçları, bu ürünün önemli finansman araçları arasındaki yerini pekiştiriyor. Biz de Bankamızın ilk Sukuk ihracını son derece başarılı biçimde gerçekleştirdik” dedi.