Türkiye Fotokopi Pazarı Lideri KYOCERA

Uluslararası Bağımsız Araştırma şirketi IDC’nin (International Data Corporation) araştırma sonuçlarına göre, Bilgitaş distribütörü olduğu Japon KYOCERA Document Solutions ürünleriyle 2014 yılı Türkiye fotokopi makinası pazar lideri oldu.

Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, “Müşteri ihtiyaçlarına uygun, uzun ömür teknolojisine sahip, çevre dostu ve maliyet avantajı sunan KYOCERA ürün gamımızla 2014 yılı için hedeflediğimiz pazar liderliğine ulaşmaktan son derece mutluyuz” dedi.