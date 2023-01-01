Türkiye’nin “En Yenilikçi Bankası” Yapı Kredi

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen prestijli ve bağımsız yayın kuruluşlarından International Finance Magazine (IFM) tarafından Türkiye’nin En Yenilikçi Bankası seçildi.

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın; “Bu ödülle başarılarımızı ulusal ve uluslararası arenada bir kez daha perçinlemiş olduk. Dünyadaki trendleri yakından takip eden bir kurum olarak, 70 yıldır geleceğin teknoloji ile şekilleneceğinin bilinciyle zamanın çok ötesinde bir vizyonla hareket ediyoruz. Bu ödül de bankacılık sektörüne öncülük eden Yapı Kredi’nin inovatif çalışmalarının güzel ve anlamlı bir neticesi” dedi.