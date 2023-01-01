Türkiye’nin ilk yazılım fabrikası Escort

Türkiye’nin bilişim alanındaki markalarından biri olan Escort, marka ve platform bağımsız, kişi ve kurumların her türlü yazılım ihtiyacını karşılayacak, Türkiye’nin ilk yazılım fabrikasını kurdu.

Escort Yazılım Fabrikası ile her kurum ve kişi için, ihtiyaca uygun yazılım üretilebilecek. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, “Bugünün ve yarının hızla artan teknoloji ihtiyaçlarına yönelik olarak, ‘Fabrika’ dinamizmi ile üretim yapmak üzere yola çıkan bu yeni oluşum, teknoloji odaklı çözümler ortaya koyarak, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır” dedi. Escort Yazılım Fabrikası Genel Müdürü Volkan Terzioğlu ise “Uzmanlık alanları oluşturarak, Türkiye’nin ve global pazarın, hız ve verimlilik eksenindeki gereksinimleri için uzun ve zor bir yolculuğa çıktığımızın bilincindeyiz” açıklamasını yaptı.