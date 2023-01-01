Türkiye’nin yüzde 40’ı mutsuz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı anket sonuçlarına göre insanlarımızın yüzde 8.5’i hayatından çok memnun.





Yüzde 53’ü mutlu olduğunu söylüyor, yüzde 40’ lık dilim ise mutsuz. Eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti veren ŞAPKA’nın kurucusu Müge Çevik, bu durumun memnuniyet ve mutluluk kavramlarının birbirinden ayrılmamasından kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor; “Hayatta bizi nelerin mutlu ettiğini bilmeden, bu mutluluğa sahip olmak için ne yapmamız gerektiğini de çözmemiz imkansız.”