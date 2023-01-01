TurkNet bulutta da liderliğe oynuyor!

Özellikle KOBİ’lerin büyük talebiyle Türkiye’de önemi her geçen gün artan bulut teknolojisi, kurduğu fiber optik internet altyapısıyla liderliğini pekiştirmiş olan TurkNet’in en önemli hizmetlerinden biri haline geldi.





VPS yerine bulut sunucu ile yeni bir anlayış getiren TurkNet, bulut altyapısıyla da Türkiye’nin öncüsü olmayı hedefliyor. TurkNet Erişim, Veri Merkezi ve Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş, bunun yanı sıra kurumların özel talebiyle farklı kademeler için farklı güvenlik sistemleri de kurabildiklerini belirterek, şunları ekledi: “Bulut hizmetini sanallaştırmanın getirdiği standartların yanısıra, VMware vSphere ESXi 5 platformu teknolojisi üzerinde sunmamızdır. TurkNet bulut altyapısında ağ, veri depolama ve donanım katmanlarında izolasyon ve yedeklilik tam olarak sağlanmıştır. Bu sayede bulut sunucu, internet portları, katma değerli hizmetler (UTM, loglama) ve storage PRO gibi hizmetler yüksek performans ve yüzde 99,99 SLA ile sunulabilmektedir.”