TurkNet, Türkiye’nin 40 ulusal şampiyonundan biri

Genişbant internet ve sabit telefon alanlarında yenilikçi hizmetler sunan TurkNet, Avrupa İş Ödülleri’nde (www.businessawardseurope.com) Türkiye’yi temsil etmek üzere 2013-14 ödül programının ulusal şampiyonlardan biri olarak seçildi.



TurkNet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “2013-14 Avrupa İş Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek olmaktan mutluyuz. Telekom sektörünün önde gelen kurumlardan biri olarak görülmek büyük bir onur. Avrupa İş Ödülleri, Avrupa’nın en dinamik şirketlerinin yer aldığı bir vitrin olarak görülüyor. Yarışmanın bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”