TurkNet ‘Ulusal Halk Şampiyonu’ olmak için yarışıyor!

TurkNet, Avrupa iş dünyasının en prestijli ödülü sayılan Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards) “Ulusal Halk Şampiyonu” unvanı için yarışıyor. Yarışma “Halkoyu”na dayanıyor.

TurkNet Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Önümüzdeki 7 hafta bizim için çok önemli. Halkımızın videomuzu izleyip, bize oy vereceğini umuyoruz. Bu aşamayı kazanmayı çok önemsiyoruz, çünkü başarımızın esas kanıtını halkımızın oylarının oluşturduğuna inanıyoruz.”