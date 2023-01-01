TÜRMOB ve İŞNET

İşbirliği anlaşması imzalandı

Nisan ayından sonra zorunlu hale gelen e-fatura uygulaması kapsamında SMMM’lere ve işletmelerine daha kaliteli ve geniş kapsamlı hizmet sunmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile İŞNET arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bu işbirliğiyle TÜRMOB tarafından 2013 sonunda serbest muhasebeci mali müşavirlerin işletmelerinin kullanımına sunduğu LUCA Net Ticari Yazılımı, İŞNET’in e-fatura entegratörlük ve arşivleme hizmet platformu ile entegre çalışacak. İşbirliğine TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İşNet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aran katıldı.