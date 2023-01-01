Ulusal Faktoring A.Ş.’nin ilk tahvil ihracı

Türkiye‘nin önde gelen bağımsız, banka dışı finansal hizmetler şirketi Ulusal Faktoring A.Ş. ilk yerel tahvil ihracını başarıyla tamamladı.





60 milyon TL tutarındaki tahsisli satışa, büyük ölçekli Türk şirketleri ile nitelikli bireysel ve çeşitli kurumsal yatırımcılar katıldı. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Elden, “Bu fonlama, Ulusal Faktoring’in büyüme hikayesinde önemli bir adım”dır diye vurgularken PineBridge Invesments Ortadoğu’nun Genel Müdürü Talal Al Zain ise “Büyüyen Türkiye yatırımcılar için doğal bir hedef oluşturmaktadır” diye konuştu.