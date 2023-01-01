Vakko Moda Merkezi ödüle doymuyor

Vakko Moda Merkezi, Newyork merkezli American Institute of Architects (AIANY) tarafından, tasarımda mükemmelliği ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Design Awards’ta “Onur Ödülü” aldı.

Modern mimaride fark yaratan eserlere imza atan Newyork merkezli ünlü mimarlık ofisi REX tarafından tasarlanan Merkez, 2010’da Nakkaştepe’de faaliyet göstermeye başladı. Kendi kendini taşıma özelliğine sahip özel cam tasarımıyla Merkez, Power Media Center, yönetim birimleri, yaratıcı kadro ofisleri, showroomları, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, 200 kişilik oditoryum ve 700 eser sergileme kapasiteli müzesiyle yaşayan bir çalışma alanı.