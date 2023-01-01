Vestel City’e Japonya’dan 2 ödül

Manisa’da 1 milyon metrekare alanda faaliyet gösteren Vestel City’e Japonya’dan iki mükemmellik ödülü geldi.

Toplam Üretken Bakım (TPM) çalışmalarında dünya çapında başarıya ulaşan firmalara verilen ödüllerde, Vestel Elektronik “Mükemmel Fabrika Süreklilik Ödülü”nün, Vestel Beyaz Eşya ise “Mükemmel Fabrika Ödülü”nün sahibi oldu. Vestel, beyaz eşya sektöründe 5 ayrı fabrikayla aynı anda bu ödüle layık görülen ilk firma olarak da dünya çapında bir başarıya imza attı. JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından her yıl Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen törende Vestel, Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance - TPM) çalışmalarını dünyada en iyi şekilde uygulayan şirketlerden olduğu için ödüllere layık görüldü.