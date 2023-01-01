Vizyon Arge Teknoloji A.Ş.’den SDN

Türkiye’de SDN pazarının henüz gelişme aşamasında olduğunu belirten Vizyon Arge Teknoloji A.Ş. Satış Müdürü Sinem Tirkeş; Teknopark İstanbul’da geliştirdikleri teknolojilerde küresel ve yerel pazarda ihtiyaç duyulan Nish ürünlere yöneldiklerini belirtti.

“Yeni Nesil Ağ Teknolojileri ve Bilişim Güvenliği’ne odaklandıkları Inseptra Systems markası altında yaklaşık 2.5 senedir SDN alanında da yoğun Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz” diyen Tirkeş; LTE altyapısıyla birlikte birçok operatörün SDN’i destekleyen altyapılara yatırım yapacağını söyledi.